В ЄС очікують чіткого зобов`язання України підписати угоду

Про це комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле написав у Twitter.

”Слова та дії Президента та уряду стосовно Угоди про асоціацію далі й далі розходяться. Їхні аргументи не мають спільного з реаліями. Сказав віце-прем`єру Арбузову у Брюсселі і після, що подальші переговори поставлені в залежність від чіткої відданості підписанню (угоди). Роботу відкладено, відповіді не отримав”, - написав Фюле.

Читайте також: Конкретна цифра фінансової допомоги Києву від ЄС з Арбузовим не обговорювалась - Фюле

У п`ятницю, 13 грудня, під час загальнонаціонального круглого столу у Києві Президент Віктор Янукович заявив, що ті представники України, які працювали над текстом Угоди про асоціацію з ЄС, мають бути звільнені, а прем`єр-міністр Микола Азаров розкритикував текст угоди як невігідної по багатьох параметрах для України.

12 грудня Фюле провів переговори з першим віце-прем`єром Сергієм Арбузовим у Брюсселі, на яких було вирішено створити ”дорожню карту” імплементації Угоди про асоціацію в разі її підписання.