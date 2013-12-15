В Обухові спостерігачі одного із кандидатів зафіксували масове вкидання бюлетенів

Про це УНІАН повідомила прес-служба кандидата в народні депутати Юрія Кармазіна.

«Порушник виборчого законодавства був затриманий спостерігачами. Його передано правоохоронцям. За фактом порушень складено акт та подано скаргу», - йдеться в повідомленні.

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«Ми закликаємо правоохоронців розслідувати цей випадок. Також будемо вимагати, щоб дані виборчої скриньки, куди вкинули пачку бюлетенів, не враховувались під час підрахунку голосів на дільниці №321327», - заявили в прес-службі Кармазіна.