"Український футбол" назвав найкращого гравця України

Андрій Ярмоленко з київського "Динамо" та Євген Коноплянка, який представляє дніпропетровський "Дніпро", одночасно стали найкращими гравцями 2013 року.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо» (Київ).

Ярмоленко і Коноплянка набрали по 283 очки.

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Разом з тим, Ярмоленка назвали найкращим гравцем року 64 респонденти, а Коноплянку поставили в опитуванні на перше місце 54 рази.

«Український футбол» проводить опитування на звання найкращого футболіста року щорічно.