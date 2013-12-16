"Український футбол" назвав найкращого гравця України
14:04, 16 грудня 2013Політика
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У традиційному щорічному опитуванні, проведеному серед уболівальників, ЗМІ та футбольних експертів виданням «Український футбол», відразу два гравці отримали абсолютно однакову суму балів
Андрій Ярмоленко поділив звання найкращого з Коноплянкою
Андрій Ярмоленко з київського "Динамо" та Євген Коноплянка, який представляє дніпропетровський "Дніпро", одночасно стали найкращими гравцями 2013 року.
Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо» (Київ).
Ярмоленко і Коноплянка набрали по 283 очки.
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Разом з тим, Ярмоленка назвали найкращим гравцем року 64 респонденти, а Коноплянку поставили в опитуванні на перше місце 54 рази.
«Український футбол» проводить опитування на звання найкращого футболіста року щорічно.
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