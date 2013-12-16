Пилипишин вважає, що на 223 окрузі відбулися цивілізовані вибори

Про це політик заявив на брифінгу.

«По-перше, хочу подякувати всім, хто прийшов на вибори. Це вища ступінь прояву демократії і свободи волевиявлення! Я б хотів подякувати своїй команді, сім'ї і друзям за підтримку, яку вони надавали за останній рік і, зокрема, останній місяць», - заявив він.

Пилипишин також подякував своїм опонентам за «досить рівні і цивілізовані вибори».

«Очевидно, що ми виграли ці вибори (виходячи з попередніх результатів). Проте, хочу ще раз підкреслити, що ми чекаємо офіційних результатів для підтвердження наших підрахунків», - сказав кандидат.

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Політик підкреслив, що йшов на вибори із закликом відставки уряду повернення до парламентсько-президентської форми правління, проведення всеукраїнського референдуму з питання зовнішньополітичного вибору України і перевиборів всіх гілок влади.

«Своїм виборцям і всім жителям району і столиці хочу сказати, що не важливо, яким буде сьогоднішній результат - це початок довгого шляху до зміни нашої країни на краще. Ми повинні негайно знайти вихід з національної кризи. Ми повинні бути єдині як одна нація, яка знає, як вести діалог і долати внутрішні розбіжності», - підсумував політик.