ЦВК розпочала приймати паперові протоколи окружкомів

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК, першим прийнято протокол про підсумки голосування окружкому одномандатного виборчого окуругу № 223.

Наразі в засіданні ЦВК оголошено перерву. Засідання комісії буде продовжено о 10.00 17 грудня.

На тему: У Партії регіонів вважають, що перевибори у проблемних округах пройшли без порушень

Як повідомляв УНІАН, на цей час встановлено за результатами обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій перемогу самовисуванця Віктора Пилипишина у 223-му виборчому окрузі Києва, який набрав 44,89% голосів виборців;

на окрузі № 194 - переміг самовисуванець, ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський, за якого проголосували 53,54% виборців;

в мажоритарному окрузі №132 — перемогу отримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців на окрузі;

у 197-му окрузі (Канів, Черкаська область) отримав перемогу представник опозиції Леонід Даценко, висунутий від політичної партії Всеукраїнське об’єднання ”Батьківщина”. Він набрав 63,51%.

Продовжується підрахунок голосів ще в одному окрузі з п’яти, в яких 15 грудня проводились повторні вибори до ВР.