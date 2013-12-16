ЦВК розпочала приймати паперові протоколи окружкомів
На засіданні ЦВК розпочала прийняття та оголошення відомостей протоколів ОВК про підсумки голосування на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року.
Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК, першим прийнято протокол про підсумки голосування окружкому одномандатного виборчого окуругу № 223.
Наразі в засіданні ЦВК оголошено перерву. Засідання комісії буде продовжено о 10.00 17 грудня.
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Як повідомляв УНІАН, на цей час встановлено за результатами обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій перемогу самовисуванця Віктора Пилипишина у 223-му виборчому окрузі Києва, який набрав 44,89% голосів виборців;
на окрузі № 194 - переміг самовисуванець, ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський, за якого проголосували 53,54% виборців;
в мажоритарному окрузі №132 — перемогу отримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців на окрузі;
у 197-му окрузі (Канів, Черкаська область) отримав перемогу представник опозиції Леонід Даценко, висунутий від політичної партії Всеукраїнське об’єднання ”Батьківщина”. Він набрав 63,51%.
Продовжується підрахунок голосів ще в одному окрузі з п’яти, в яких 15 грудня проводились повторні вибори до ВР.