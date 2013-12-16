У Партії регіонів вважають, що перевибори у проблемних округах пройшли без порушень

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Євген Балицький, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Судячи з тієї інформації, яка надходить наразі з Центральної виборчої комісії, в чотирьох з п'яти округів перемагають самовисуванці. При цьому не секрет, що опозиція покладала на своїх кандидатів величезні надії. Поки що все свідчить про те, що наші опоненти набрали ще менше голосів ніж торік.

До речі, окрім повторних виборів до парламенту, в країні також відбулися позачергові вибори до більш ніж 95 сільських і селищних рад. У 90% упевнену перемогу здобули якраз представники Партії регіонів», - зазначив Балицький.

«У неділю впродовж всього дня я мав можливість спостерігати за тим, як проходить процес виборів у столиці. Всі дільниці відкрилися вчасно, порушення, якщо і були, то лише з боку опозиції. Не секрет, що в 223-му окрузі боротьба йшла між самовисуванцем і «свободівцем». Так от, представники «Свободи», не соромлячись, вели агітацію прямо на виборчих дільницях, впродовж всього дня голосування «тиснули» не лише на членів виборчих комісій, а й навіть на спостерігачів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня в п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область) №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ) відбулися повторні вибори народних депутатів.

Опозиція заявляла про порушення і фальсифікації на виборах.