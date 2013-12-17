Єфремов припускає прийняття проекту бюджету на 2014 рік поза Радою
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає можливості ухвалення проекту бюджету на 2014 рік поза сесійним залом.
зали Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
Він наголосив: «Якщо наша опозиція братиме участь в розгляді бюджету, і якщо вони зацікавлені брати участь, то це (йдеться про ухвалення бюджету — УНІАН) буде тут у сесійному залі. А якщо ні, то, значить, ухвалюватимемо інше рішення».
На уточнююче запитання журналістів, чи йдеться про проведення засідання в іншому приміщенні, Єфремов відповів: «Подивимося. Можливо».
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сказав на брифінгу, що процедура ухвалення проекту бюджету на 2014 рік буде визначена залежно від дій опозиції.
Він наголосив: «Залежно від того, напоумитися наша опозиція чи ні, ми ухвалюватимемо рішення, в якому форматі і як приймати Державний бюджет. Це наше право».
Як відомо, за процедурою проект бюджету повинен ухвалюватися в першому читанні, а потім можуть вноситися зміни. Але вже кілька разів в парламенті бюджет приймався відразу в першому читанні і в цілому як закон, тобто без розгляду в другому читанні.
Сьогодні голова ВР сказав, що буде внесено проект постанови про ухвалення проекту бюджету на 2014 рік за скороченою процедурою.
Планується, що проект бюджету буде розглянуто у четвер в парламенті України.