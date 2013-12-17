Єфремов припускає прийняття проекту бюджету на 2014 рік поза Радою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Він наголосив: «Якщо наша опозиція братиме участь в розгляді бюджету, і якщо вони зацікавлені брати участь, то це (йдеться про ухвалення бюджету — УНІАН) буде тут у сесійному залі. А якщо ні, то, значить, ухвалюватимемо інше рішення».

На уточнююче запитання журналістів, чи йдеться про проведення засідання в іншому приміщенні, Єфремов відповів: «Подивимося. Можливо».

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сказав на брифінгу, що процедура ухвалення проекту бюджету на 2014 рік буде визначена залежно від дій опозиції.

Він наголосив: «Залежно від того, напоумитися наша опозиція чи ні, ми ухвалюватимемо рішення, в якому форматі і як приймати Державний бюджет. Це наше право».

Як відомо, за процедурою проект бюджету повинен ухвалюватися в першому читанні, а потім можуть вноситися зміни. Але вже кілька разів в парламенті бюджет приймався відразу в першому читанні і в цілому як закон, тобто без розгляду в другому читанні.

Сьогодні голова ВР сказав, що буде внесено проект постанови про ухвалення проекту бюджету на 2014 рік за скороченою процедурою.

Планується, що проект бюджету буде розглянуто у четвер в парламенті України.