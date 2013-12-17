У Львові встановили пам’ятну дошку Юрію Шевельову

У Львові, на фасаді будинку де проживав Юрій Шевельов, встановлено пам’ятну дошку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначено в повідомленні, 17 грудня виповнюється 105 років від дня народження Юрія Шевельова - видатного славіста-мовознавця, історика української літератури, літературного і театрального критика, активного учасника наукового та культурного життя української еміграції. З цієї нагоди на фасаді будинку на №14 на вулиці Конопницької, у якому протягом 1943-1944 років проживав Юрій Шевельов, було встановлено пам’ятну таблицю.

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Як повідомляв УНІАН, рішення про встановлення пам’ятної таблиці Юрію Шевельову було прийняте виконавчим комітетом Львівської міської ради 18 жовтня 2013 року, замовником на проектування, виготовлення і встановлення пам’ятної таблиці є управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.