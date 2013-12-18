Опозиція не допустить ухвалення бюджету-2014 поза стінами Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції партії “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він сказав: “Їхня мета - це тишком-нишком вкрасти мільярдні кошти українського народу, і без процедури розгляду. І, скоріш за все, вони це хочуть зробити знову на Банковій, як вони це вже робили у підворотнях (УНІАН: 4 квітня на засіданні парламентської більшості, яке проходило у комітетах ВР на Банковій, було ухвалено ряд законів)”.

За словами Яценюка, під час наради опозиція застерегла голову ВР Володимира Рибака і всіх народних депутатів, що “йти на Банкову і ділити мільярдні кошти народу України є злочином”.

Яценюк нагадав, що з минулого засідання на Банковій “ми так і не отримали списки народних депутатів, які брали участь у тому засіданні, тому що їх там не було 226”. Він вважає, що і на цей раз не буде 226 народних депутатів.

“Тому ми не допустимо порушення процедури. Країна повинна знати, куди йдуть народні податки, що буде фінансуватися і яким чином ухвалюється закон про державний бюджет”, - підкреслив Яценюк.

“Ми застерігаємо голову парламенту і Партію регіонів від спроб проводити засідання Верховної Ради України у підвалі і ділити народні гроші на коліні, як вони збираються це зробити”, - наголосив Яценюк.

Крім цього, Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок підкреслив, що проект держбюджету не обговорювалося в парламентських комітетах і депутати також не знайомилися з ним.