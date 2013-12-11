Делегацію України завтра у Брюселі прийме комісар ЄС Фюле - речник ЄС

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле прийме у четвер, 12 грудня, українську делегацію на чолі з першим віце-перм'єром Сергієм Арбузовим для обговорення питань, пов'язаних з підписанням та імплементацією Угоди про асоціацію України та ЄС.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив у Брюсселі речник комісара Фюле Петер Стано, додавши, що переговори відбудуться у четвер після обіду.

Як повідомляється, Україна прагне отримати фінансову допомогу від ЄС в якості компенсації за можливі втрати від імплементації Угоди про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати 29 листопада на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

29 листопада Президент України Віктор Янукович у Вільнюсі не підписав Угоду про асоціацію.