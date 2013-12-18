Луценко вважає, що в Україні ще немає політичної сили, яка виражає інтереси Євромайдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луценка, за його словами, «на Євромайдані народився запит не лише на нову Україну, але і на нову політичну силу, яка втілюватиме цей запит на нову систему влади в країні. Політики, громадські активісти, учасники Євромайдану мають запропонувати альтернативу нинішньому авторитарному феодалізму».

Як сказав Луценко, Євромайдан народив нових керівників студентських комітетів, блокпостів, громадських рухів і навіть молодих лідерів раніше маловідомих партій. "Суспільство стало дорослішим, прагматичнішим і цинічнішим. Політиків воно розглядає як інструмент. В Україні з’явився попит на європейські реформи. Якщо раніше про них говорили декоративно та іронічно, зокрема, як про «євроремонт» та «євроновації», то зараз виник попит на цінності, які зробили успішними наших західних сусідів від країн Прибалтики до Болгарії", - заявив Луценко.

На його думку, нинішні події – «це друга спроба буржуазної революції в Україні. Двигуном і Помаранчевої революції, і сьогоднішніх подій було і є незадоволення середнього класу авторитарно-феодальними порядками. Середній клас або той, хто мріє ним стати, хто відчуває себе вільним, об’єдналися із знедоленими масами, яких довели до жебрацтва соціальною дресурою нинішнього режиму. Але ключем до змін, тими, хто вийшов першими, і тих, хто вночі 11 грудня прибіг на барикади, був середній клас».

«Зараз на Євромайдані народжується антисистема, якої так і не запропонували нинішні політики. Вони дали технологію протесту «проти», але не дали технології «за», - зазначив Луценко.