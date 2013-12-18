Тимошенко закликає залишатися на майданах до дострокового обрання нового Президента

17:04, 18 грудня 2013
Політика
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http://www.unian.ua/news/612893-es-spodivaetsya-scho-domovlenosti-kieva-z-moskvoyu-ne-perekreslyuyut-evrointegratsiyu-ukrajini.htmlЕкс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає лідерів опозиції та український народ не здаватися та продовжити боротьбу на майданах.  

Тимошенко закликає людей не залишатися на майданах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Тимошенко, яку на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові оприлюднив її захисник Сергій Власенко.

Тимошенко закликала лідерів опозиції не боятися та вести український народ до перемоги.

“Єдине, чого не можна робити, - це здатися та, знайшовши зручне пояснення, відступити. Не можна розходитися з майданів, поки не буде достроково обраний новий демократичний Президент України та не розпочнуться зміни. Відступити та припинити боротьбу на майданах, я вважаю, сьогодні найгіршою зрадою українського народу. Вірю, що жоден українець цього не допустить”, - підкреслила Тимошенко.

На її думку, єдиний можливий вихід із ситуації, що склалася, - це “негайне мирне усунення Януковича від влади конституційним шляхом”.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що викликало хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.

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