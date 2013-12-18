Тимошенко закликає залишатися на майданах до дострокового обрання нового Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Тимошенко, яку на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові оприлюднив її захисник Сергій Власенко.

Тимошенко закликала лідерів опозиції не боятися та вести український народ до перемоги.

“Єдине, чого не можна робити, - це здатися та, знайшовши зручне пояснення, відступити. Не можна розходитися з майданів, поки не буде достроково обраний новий демократичний Президент України та не розпочнуться зміни. Відступити та припинити боротьбу на майданах, я вважаю, сьогодні найгіршою зрадою українського народу. Вірю, що жоден українець цього не допустить”, - підкреслила Тимошенко.

На її думку, єдиний можливий вихід із ситуації, що склалася, - це “негайне мирне усунення Януковича від влади конституційним шляхом”.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що викликало хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.