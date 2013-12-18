Азаров: Бюджет 2014 буде реалістичним і соціально орієнтованим

17:54, 18 грудня 2013
Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що держбюджет 2014 року буде збалансованим і реалістичним, а також соціально орієнтованим.  

Бюджет-2014 буде реалістичним, вважає Азаров.

Про це йдеться в заяві Азарова, розміщеній на його персональному сайті.

“Сьогодні уряд розглянув, мабуть, один з найскладніших бюджетів з усіх 19, в ухваленні яких я безпосередньо брав участь. Але я можу всіх запевнити, що бюджет-2014 буде збалансованим і реалістичним. Як і вимагає Президент, він буде соціальний орієнтованим і в ньому буде також передбачено істотне розширення бюджетної підтримки для регіонів”, - зазначив Азаров.

Прем'єр підкреслив, що бюджет дозволить дати істотний поштовх модернізації, підвищенню конкурентоспроможності виробництва, а також у цілому позитивно позначиться на поліпшенні бізнес-клімату в країні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 18 грудня заздалегідь схвалив проект держбюджету на 2014 рік.

Верховна Рада на засіданні 19 грудня планує розглянути проект держбюджету.

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