У міліції заперечують затримання активістів Євромайдану на столичному вокзалі

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, "керівництво Управління МВС України на Південно-Західній залізниці спростовує викладену інформацію і запевняє, що дані факти є недійсними".

У МВС заявляють, що працівники транспортної міліції несуть службу з охорони громадського порядку на залізничному вокзалі Києва та діють виключно у рамках закону.

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"На даний час в ізоляторі тимчасового тримання та кімнаті затриманих чергової частини лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський не утримується жодна особа. Протягом останніх днів за скоєння адміністративних правопорушень ніхто не доставлявся і судом не було винесено жодної постанови про адмінарешт", - наголосив начальник Управління МВС України на Південно-Західній залізниці полковник міліції В’ячеслав Сокірко.