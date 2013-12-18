У міліції заперечують затримання активістів Євромайдану на столичному вокзалі
У транспортній міліції на Південно-Західній залізниці заперечують розповсюджену в ЗМІ інформацію про те, що начебто на залізничному вокзалі Києва правоохоронці затримують прихильників Євромайдану та знущаються над ними.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, "керівництво Управління МВС України на Південно-Західній залізниці спростовує викладену інформацію і запевняє, що дані факти є недійсними".
У МВС заявляють, що працівники транспортної міліції несуть службу з охорони громадського порядку на залізничному вокзалі Києва та діють виключно у рамках закону.
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"На даний час в ізоляторі тимчасового тримання та кімнаті затриманих чергової частини лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський не утримується жодна особа. Протягом останніх днів за скоєння адміністративних правопорушень ніхто не доставлявся і судом не було винесено жодної постанови про адмінарешт", - наголосив начальник Управління МВС України на Південно-Західній залізниці полковник міліції В’ячеслав Сокірко.