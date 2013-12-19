Ештон отримала пропозиції від української опозиції про вирішення кризи

Про це вона заявила сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, повідомляє ЄС-плюс.

«Ми готові співпрацювати і допомагати у пошуку шляху виходу з політичного глухого кута. Вчора я отримала лист від трьох лідерів опозиції, які виклали свої ідеї з цього приводу », - сказала вона.

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К. Ештон не уточнила, які саме пропозиції містилися у цьому листі.

При цьому, вона висловила переконаність у тому, що в Україні має бути припинена будь-яка можлива жорстокість проти мирних демонстрантів, а події, що відбулися 29-30 листопада та 1 грудня мають бути детально розслідувані.

«І має бути рішення для цього політичної кризи, щоб країна могла рухатися вперед», - сказала К. Ештон.