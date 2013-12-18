Опозиція вимагає звіту Пшонки в Раді і нумерування шоломів “Беркута”

Про це на Майдані Незалежності заявив Арсеній Яценюк.

“Щоб міліція ні при яких обставинах не могла притягнути до відповідальності нікого з наших побратимів, які були на Майдані, воювали за свої права і свободи”, - зазначив він.

Він підкреслив, що цей законопроект не розповсюджуються на працівників міліції, а тільки на мирних громадян.

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Другий законопроект, який опозиція пропонує ухвалити в Раді, передбачає введення обов’язкового нумерування всіх шоломів “Беркута”: “Щоб кожен працівник “Беркута” знав, що у нього є номер і ми його знайдемо і встановимо його особистість”.

Арсеній Яценюк також наголосив, що Генпрокуратура намагається затягувати розслідування щодо побиття активістів на Майдані "Беркутом": "Вони будуть тягнути його півроку, рік, півтора".

Тому опозиція пропонує запросити до парламенту Генерального прокурора для надання інформації про розслідування кримінальної справи про побиття людей на Майдані.

Арсеній Яценюк звернувся до Майдану, чи підтримує він такі пропозиції. Майдан одностайно підтримав ці вимоги.