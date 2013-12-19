Ніхто не планував присвячувати Раду ЄС Україні - польський міністр

Про це заявив міністр польського уряду з питань європейської інтеграції Пьотр Серафін, якого цитує польське інформаційне агентство РАР.

Він також зазначив, що Польща очікує від саміту "сигналу для Майдану".

"Ми сподіваємося, що це буде у першу чергу сигнал для Майдану. Те, що справило велике враження на багатьох європейських лідерів - це рішучість українського суспільства, це сотні тисяч людей, що під європейськими прапорами виступали та виступають на Майдані", - сказав він.

Серафін також зазначив, що попри розчарування Європейського союзу позицією української влади, яка відмовилась підписати Угоду про асоціацію з ЄС, пропозиція європейської спільноти "залишається на столі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз за підсумками свого саміту, який розпочинається сьогодні у Брюсселі, планує оприлюднити спеціальне відео-звернення для українців, що виступають за європейську інтеграцію у столиці України.

Також УНІАН повідомляв, що на минулому тижні глава уряду Польщі Дональд Туск заявив, що домовився з главою Ради ЄС про те, що тема України стане першою та найголовнішою темою засідання цього найвищого органу ЄС на цьому тижні.