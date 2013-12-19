Путін розповів, що йому вистачає зарплати і не відповів на питання про наступника
11:37, 19 грудня 2013Політика
429 0
Президент Росії Володимир Путін утримався від відповіді на запитання про можливого наступника, зазначивши, що "говорити нічого" і розповів, що йому і голові уряду вистачає зарплати.
Володимиру Путіну вистачає зарплати.
Про це він сказав на прес-конференції у Москві, онлайн-трансляцію якої ви можете дивитися зараз на УНІАН.
Про це повідомляє РІА «Новости».
"Про наступника нічого не сказав – нічого говорити", - відповів Путін на запитання журналіста.
Крім того, Путін зазначив, що Президентові РФ і голові уряду вистачає їх зарплата.
"Нам вистачає. Є, звичайно, проблеми, пов'язані з тим, що прив'язані зарплати великої групи чиновників до наших. З цим якось розберемося. Це не найголовніше", - сказав глава держави.
За словами Путіна, торік доходи і президента, і прем'єра виявилися однаковими і становили 5,8 мільйона рублів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter