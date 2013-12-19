Янукович запевняє, що Київ продовжує переговори з ЄС про лібералізацію візового режиму

Про це він заявив в інтерв'ю українським ЗМІ.Дивіться он-лайн трансляцію інтерв'ю Президента на сайті УНІАН.

«Ми з нашими партнерами домовлятимемося якомога швидше вирішити питання лібералізації візового режиму для громадян України. Ми над цим питання працюємо. Я думаю, що зараз це питання найактуальніше», - сказав Янукович.

Довідка УНІАН. Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року представив Україні План дій щодо лібералізації візового режиму.

Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку і громадянських прав і свобод.

Експерти називали можливим виконання узгодженого плану за 2-5 років.

Українська влада досі не виконала цей план.