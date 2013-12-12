Колишній голова МЗС розповів, коли українці зможуть отримати безвізовий режим з ЄС

17:28, 12 грудня 2013
Політика
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Євросоюз може ввести безвізовий режим для українських громадян не раніше, ніж наприкінці 2014 року – на початку 2015 року

Борис Тарасюк: Безвізовий режим з ЄС з’явиться не раніше кінця 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу колишній міністр закордонних справ, народний депутат Борис Тарасюк (фракція “Батьківщина”).

Він нагадав, що сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій серед іншого закликав ввести безвізовий режим для українців.

За словами Тарасюка, після Лісабонського договору позиція Європарламенту «фактично впливає безпосередньо на рішення і дії основних структур ЄС, то це означає в контексті безвізового режиму, що Європейська комісія напряму отримує вказівку зайнятися безпосередньо і невідкладно угодою про безвізовий режим для українських громадян».

Тарасюк нагадав, що через бездіяльність влади Україна за три роки так і не виконала першу фазу Плану дій з лібералізації візового режиму.

“Ми топчемося вже три роки від прийняття плану дій на першому етапі, який ще не виконаний, а потім другий етап, на який іде не менше року”, - сказав він.

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Тарасюк підкреслив, що в Україні досі не запроваджено біометричні паспорти, а без цього неможливо ввести безвізовий режим.

“Я думаю, що не раніше кінця 2014 - початку 2015 років може бути запроваджений безвізовий режим”, - підкреслив Тарасюк.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму.

Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку та громадянських прав і свобод.

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