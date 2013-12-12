Колишній голова МЗС розповів, коли українці зможуть отримати безвізовий режим з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу колишній міністр закордонних справ, народний депутат Борис Тарасюк (фракція “Батьківщина”).

Він нагадав, що сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій серед іншого закликав ввести безвізовий режим для українців.

За словами Тарасюка, після Лісабонського договору позиція Європарламенту «фактично впливає безпосередньо на рішення і дії основних структур ЄС, то це означає в контексті безвізового режиму, що Європейська комісія напряму отримує вказівку зайнятися безпосередньо і невідкладно угодою про безвізовий режим для українських громадян».

Тарасюк нагадав, що через бездіяльність влади Україна за три роки так і не виконала першу фазу Плану дій з лібералізації візового режиму.

“Ми топчемося вже три роки від прийняття плану дій на першому етапі, який ще не виконаний, а потім другий етап, на який іде не менше року”, - сказав він.

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Тарасюк підкреслив, що в Україні досі не запроваджено біометричні паспорти, а без цього неможливо ввести безвізовий режим.

“Я думаю, що не раніше кінця 2014 - початку 2015 років може бути запроваджений безвізовий режим”, - підкреслив Тарасюк.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні План дій щодо лібералізації візового режиму.

Виконання Плану дій повинно стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства і реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, забезпечення громадського порядку та громадянських прав і свобод.