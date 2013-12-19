Суд обіцяє в січні розглянути скаргу на вирок Пукачу

Апеляційний суд Києва призначив на 21 січня 2014 року розгляд скарги на вирок колишньому генералу міліції Олексію Пукачу, засудженому Печерським районним судом столиці до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

“Суд призначив розгляд апеляції на вирок Пукачу на 21 січня наступного року”, - сказала вона.

Довідка УНІАН. Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області він був затриманий.

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29 січня 2012 р. Печерський райсуд Києва виніс вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста.

Після оголошення вироку Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть екс-президент Леонід Кучма та колишній глава Адміністрації Президента Володимир Литвин. У відповідь на запитання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, Пукач заявив: «Він буде зрозумілий тільки тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».

Литвин згодом заперечив правдивість заяв засудженого і заявив, що Пукач говорить те, що йому навіюють. «А що йому ще залишається, крім того, як говорити те, що йому навіюють? По суті справи всі, які потрібні були, свідчення я в свій час давав. Очевидно, час уже припинити знущатися», - сказав Литвин.