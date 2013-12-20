До Києва стягнули 3 тисячі бійців внутрішніх військ з усієї країни - ЗМІ

Як пише “КоммерсантЪ-Украина”, про це повідомила прес-секретар командувача ВВ Вікторія Кушнір.

"Кількість військовослужбовців, що виходять на службу в одну зміну, коригується залежно від ситуації", - зазначила вона.

За словами Кушнір, до Києва стягнуто особовий склад спеціальних моторизованих військових частин, підрозділи спеціального призначення і патрульні з'єднання з усіх територіальних управлінь ВВ. Мобілізація не торкнулася лише військовослужбовців, що охороняють АЕС і конвоюють засуджених.

Крім того, до виконання завдань у Києві не стали залучати солдатів строкової служби призову осені 2013 року. Проте при цьому на охорону правопорядку кинули курсантів Академії внутрішніх військ третього і четвертого курсів. "Майбутні офіцери відпрацьовують теоретичні знання з практики і удосконалюють командирські навики", - пояснила Кушнір.

Перед стягнутими до Києва бійцями стоїть завдання охорони будівель органів влади, а також підтримка порядку під час проведення різноманітних заходів.

Газета також пише, що тим часом представники протестуючих на Майдані наголосили, що претензій до ВВ у них немає. "Внутрішні війська жодного разу не дозволили собі застосувати грубу силу до цивільного населення і порушити присягу служіння вітчизні і народу, а не режиму, чого не можна сказати про співробітників спецпідрозділу "Беркут"", - заявив народний депутат і координатор роботи парламентаріїв на Майдані Сергій Соболєв.