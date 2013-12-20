Парубій: до лав охоронців Євромайдану записалися понад 5 тис осіб

Про це він сказав у інтерв'ю Українській правді.

"Записалося 5250 осіб. Але хочу відзначити – вони не є одномоментно на Майдані. Це - наша база. На Майдані одномоментно перебуває близько 2 тисяч людей з загонів самооборони. У нас навіть іде така примусова ротація, щоб люди, які 3-4 ночі відстояли, могли піти на день-два, побути з сім’єю, вдома, навіть для психологічної розрядки, не тільки фізичної. Бо чергування вночі – це високий рівень нервозності. "Беркут", сутички, часом просто кримінальщики підходять, пробують хлопців залякати", - сказав нардеп.

Парубій відмітив злагоджену роботу розвідки Євромайдану. За його словами люди перебувають на відстані кількох кілометрів від Майдану, мають рації і повідомляють про дислокації "Беркуту". Окрім цього, біля кожної барикади зараз стоять по дві сотні осіб.

Окрім цього, він також розповів, що в периметрі Майдану наразі знаходиться 202 намети, але наметове містечко продовжує зростати.

"На Майдані зараз знаходиться 202 намети. Всі вони повністю обліковані. Складена карта, в мене є телефон кожного відповідального. 202 – це в периметрі Майдану. А за периметром, біля Київської адміністрації, де ми продовжуємо розбудовувати містечко, динаміка наметів іде, і я навіть не можу сказати, скільки їх зараз там є", - підкресоив Парубій.

Нагадаємо, на даний час слідством з'ясовано, що протидія з боку окремих мітингувальників встановленню ялинки на Майдані Незалежності стала безпосереднім приводом для залучення правоохоронців. Про це заявив Генпрокуров Віктор Пшонка.