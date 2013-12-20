США пильно стежать за Україною і закликають сторони утриматися від насильства

Про це заявив від імені Місії США в ОБСЄ посол Даніель Баєр перед Постійною Радою ОБСЄ.

США бачать налагодження мирного і дієвого політичного діалогу єдиним способом урегулювання цієї ситуації, наголосив посол. «Як ми раніше зазначали, Сполучені Штати підтримують мирне вирішення політичної кризи в Україні. Ми просимо зауважити, що тих осіб, яких було затримано за участь у акціях протесту, було відпущено, але з них не було знято висунутих проти них звинувачень», - зазначається в заяві.

При цьому посол підкреслив, що «тепер уряд України мусить гарантувати активістам і учасникам мирних акцій протесту відсутність кримінальної відповідальності». «Журналісти повинні мати змогу висвітлювати протиурядові демонстрації й акції, не побоюючись покарання. Не можна звільняти з роботи працівників державних установ за те, що вони беруть участь в акціях протесту як звичайні громадяни», - заявив посол.

Він зауважив, що «якщо міжнародна спільнота і далі пильнуватиме за подіями в Україні, це сприятиме виникненню довіри до нас з боку українського народу. ОБСЄ має в повному обсязі відкрити перед українцями відповідні ресурси, знання і дієві механізми, а також активно заохочувати їх до мирного й адекватного політичного вирішення теперішньої ситуації».

Відтак, США закликають Україну, яка зараз головує в Комісії ОБСЄ, підтвердити діями своє лідерство і відданість принципам та ідеям ОБСЄ.