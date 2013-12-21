ФПУ скаржиться на масові допити співробітників

"Слідчі продовжують масово допитувати фахівців, керівників та інших співробітників ФПУ та членів її виборних органів. Вже допитані 60 осіб, повістки отримали 100 осіб, частина раніше допитаних співробітників викликаються на допити повторно", - йдеться в повідомленні прес-служби ФПУ.

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Подібні дії обмежують можливість штатних співробітників виконувати свої посадові обов'язки, Це дезорганізує роботу центрального апарату, членських організацій, що, в свою чергу, негативно впливає на діяльність всієї організації, відзначають у ФПУ.

"Постановою Печерського райсуду Києва працівникам ФПУ взагалі заборонено перебувати на робочих місцях у Будинку профспілок. Порушується доступ членів профспілок до своїх виборним органам", - йдеться в повідомленні.

У ФПУ вважають, що такі дії правоохоронних органів нічим не виправдані і перешкоджають законній діяльності профспілок. "Очевидно, що працівники не перебували на роботі під час подій 1 грудня в Будинку спілок, оскільки це був вихідний день", - зазначили в організації.

У зв'язку з цим керівництво Федерації профспілок звернулося до начальника київської міліції і главі МВС з проханням вжити заходів, які б сприяли відновленню повноцінної роботи профспілок.