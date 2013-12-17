Голова ФПУ поскаржився на "захоплення" Будинку профспілок

Про це йдеться у листі на ім’я прем’єр-міністра України Миколи Азарова за підписом Юрія Кулика, голови СПО об’єднань профспілок (Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні), повідомляє прес-служба Кабміну.

Зокрема, в листі йдеться про те, що наразі працівники профспілок не можуть перебувати і працювати у приміщенні за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, 2.

Відповідно, немає можливості отримувати та опрацьовувати проекти актів законодавства, які надходять до профспілок від центральних органів виконавчої влади.

Таким чином, фактично профспілки усунуті тими, хто захопив їх будинок, від соціального діалогу щодо обговорення, внесення зауважень та пропозицій стосовно законопроектів.