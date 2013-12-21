В опозиції заявляють, що кредит РФ Україна віддасть оборонними підприємствами

Уряд України не зможе погасити російський кредит грішми, тому віддаватиме борг підприємствами оборонної галузі, вважає народний депутат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифігу в Штабі національного спротиву.

«За нашою інформацією, за останні декілька тижнів більш як сотню оборонних підприємств України відвідали представники РФ, які проводили аудит, оцінку, чи цікаві вони (підприємства - УНІАН) їм. Очевидно, що цікаві, тому вони намагаються, давши цей кредит, потім забрати у нас наші активи, оскільки Україна в нинішній ситуації економічного коллапсу не зможе віддати грішми цей кредит і віддаватиме цими активами”, - сказав Іллєнко.

Також він відзначив, що Росію цікавить ракетна промисловість України. “Ми знаємо, що Росію дуже цікавить, зокрема наша ракетна промисловість, і сьогодні це основна ставка Кремля”, - сказав Іллєнко.

Як відзначив Іллєнко, цілком ймовірно, що база російського Чорноморського флоту в Криму перетвориться на «об'єкт військової небезпеки», якщо вона переозброюватиметься.

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У свою чергу народний депутат від партії “УДАР” Валентин Наливайченко повідомив, що сьогодні не можна говорити про переозброєння Чорноморського флоту РФ в Севастополі, оскільки “сьогодні ніхто досі точно не знає, яке зараз там озброєння є".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час двосторонньої зустрічі з Віктором Януковичем в Москві в рамках засідання міждержкомісії Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у цінних паперах українського уряду частину своїх резервів з ФНБ в обсягу 15 млрд доларів.

Він відзначив, що дві країни можуть тісніше співпрацювати на міжнародній арені, зокрема, з питань регіональної безпеки. «Росія і Україна могли б тісніше взаємодіяти і на міжнародній арені, розширювати координацію позицій з глобальних проблем, насамперед, щодо регіональної безпеки, ключовим чинником якої є Чорноморський флот Російської Федерації, який базується в Севастополі», - сказав Путін.

Крім того, він наголосив, що оборонні потужності економіки України можуть бути використані для потреб збройних сил Росії.

Також було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну на газ для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення, яке дає змогу «Газпрому» продавати Україні газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Путін. При цьому він відзначив, що це тимчасове рішення.