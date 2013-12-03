Керрі: сподіваємося, що український уряд почує голос народу

Про це заявив Державний секретар США Джон Керрі, який почав позапланову прес-конференцію у Брюсселі, де відбувається засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО з коментаря щодо ситуації в Україні, пише Українська правда.

"Потужна підтримка європейської інтеграції у містах України була досить неочікуваною. Люди ясно висловили свої глибокі переконання. Ми сподіваємося, що український уряд почує голос народу, що прагне свободи та нових можливостей", - зазначив він.

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"Водночас ми закликаємо усі сторони вести переговори мирно. Насиллю не місце у сучасній європейській державі. Працювати разом, аби повернути Україну на дорогу європейської інтеграції – ось та мета, у якій сьогодні в Україні всі мають бути зацікавлені. Ми сподіваємося, що це станеться якнайшвидше", - заявив Джон Керрі.

Держсекретар, коментуючи громадське протистояння в Україні, також додав: "Містер Янукович, очевидно, прийняв особисте рішення (під час саміту у Вільнюсі – ред.), з яким не погодився народ".

Тому, за його словами, США рекомендували Європі залишати двері для України відчиненими.

У вівторок, під час засідання міністри закордонних справ країн-членів НАТО ухвалили заяву, у якій висловили своє занепокоєння ситуацією в України, засудили насилля проти мирних демонстрантів та закликали усі сторони конфлікту мирно врегулювати ситуацію, що склалася.