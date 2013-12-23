ООН підтримує участь Ірану в "Женеві-2" - Пан Гі Мун

Про це заявив генсек всесвітньої організації Пан Гі Мун.

"Ми підтримуємо участь Ірану", - сказав Пан Гі Мун в понеділок на прес-конференції. За його словами, ця участь логічна з урахуванням регіональної ролі Тегерана, повідомляє РИА Новости.

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"Але є відмінності з цього питання серед важливих країн - членів РБ ООН", - додав Пан Гі Мун. "Ми намагаємося вирішити це питання якнайскоріше", - підкреслив він.

Генсек ООН відзначив, що складання списку учасників наміченої на 22 січня конференції «Женева-2» «майже завершено».

«Переговори будуть важкими, але без них на горизонті буде тільки кров і безвихідь. Я розраховую, що ті, у кого є вплив, підштовхнуть сирійську сторону прибути на конференцію з серйозними намірами припинити війну і домовитися про мирні зміни», - сказав Пан Гі Мун.