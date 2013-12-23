У США розповіли, в якому випадку відновлять санкції проти Ірану

«Ми не готуємо угоду і не ухвалимо угоду, яка не дозволить нам чітко контролювати, чим вони займаються. І якщо ми їх викриємо, то можу запевнити, що тиск на них буде відновлено», - сказала радник американського президента з безпеки Сьюзан Райс в інтерв'ю телеканалу CBS, передає Russia Today.

Сьюзан Райс зазначила, що будь-яка резолюція СБ ООН, в якій буде згадуватися остаточну всеосяжну угоду з Іраном, повинна передбачати автоматичне відновлення санкцій проти Ірану, якщо він буде порушувати домовленості, що стосуються його ядерної програми.

«Ми ще не готували таку резолюцію, але це цілком здійсненно», - зазначила Райс.

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У листопаді в Женеві п'ять постійних членів СБ ООН і Німеччина підписали з Іраном угоду про часткове скасування санкцій проти Тегерана в обмін на згортання деяких складових його ядерної програми. Одночасно експерти почали роботу над всеосяжною угодою з даного питання, яка має бути укладена протягом року.

Відповідно з листопадовою угодою Тегеран пообіцяв, зокрема, обмежити збагачення урану, не нарощувати його запаси, не встановлювати нові центрифуги на збагачувальних підприємствах, не вводити в експлуатацію реактор в Араку, не доставляти туди ядерне паливо і важку воду, а також відкрити свої ядерні об'єкти для інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії.

У відповідь США та інші країни послабили економічні санкції проти Ірану і ухвалили рішення утриматися від введення нових каральних заходів на час переговорів.