Амністовані активісти "Грінпіс" можуть виїхати з Росії до Нового року

Про це сказав юрист Андрій Сучков, який представляє інтереси організації, повідомлять ІТАР-ТАСС.

"Зараз йде процес ознайомлення з постановами", - сказав він і зазначив, що сподівається на те, що всі 30 фігурантів справи одержать постанову найближчими днями.

Сучков не уточнив, хто саме одержить постанову 24 грудня.

Ці постанови дозволять запустити процес одержання віз, після чого 26 іноземців, затриманих на судні Arctic Sunrise, зможуть виїхати з Росії.

Водночас, у «Грінпісі» розраховують, що активісти, які підпадають під дію амністії, що почалася в Росії, приуроченої до 20-річчя Конституції, залишать країну до Нового року. В даний час активісти «Грінпіс» випущені під заставу і мешкають в готелі в Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялося, активісти «Грінпіс» у середині вересня спробували з судна «Арктік Айс» піднятися на нафтоплатформу «Прирозломна» в Печорському морі для проведення акції проти видобутку вуглеводнів в Арктиці.

Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна екологів Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку. Всі 30 затриманих були арештовані, а пізніше відпущені під заставу, зокрема член екіпажа судна «Арктік Айс» громадянин України Руслан Якушев. Після акції на «Прирозломній» було порушено кримінальну справу про піратство, проте потім статтю було змінено на «хуліганство».