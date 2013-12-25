У 2014 році Рибак має намір відвідати всі регіони України

Голова Верховної Ради Володимир Рибак наступного року планує здійснити поїздки до кожного регіону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо взаємодії ВР та органів місцевого самоврядування.

Рибак відзначив, що цього року він мав можливість відвідати десять регіонів України. “Я хочу в наступному році, у 2014, проїхати усі регіони України”, - сказав він.

Голова ВР зазначив, що відвідуючи регіони України, у нього відбуваються зустрічі на підприємствах та з місцевими депутатами, з якими він обговорює проблемні питання регіонів. А після повернення до Києва Рибак підписує відповідні листи до різних інстанцій, зокрема, до Кабміну, допомагаючи із вирішенням соціально-економічних проблем регіонів.

Рибак також додав, що під час зустрічі із депутатами, закликає їх “не брати приклад з Верховної Ради України”, коли більшість та опозиція не підтримують закони одне одного.