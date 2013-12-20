Рибак привітав усіх з наступаючим Новим Роком та достроково закрив засідання ВР
Голова Верховної Ради Володимир Рибак привітав усіх з наступаючим Новим Роком та достроково закрив засідання Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак нагадав, що наступне засідання відбудеться 14 січня 2014 року.
Він зазначив, що оскільки сьогоднішнє засідання є останнім перед новорічними та різдвяними святами, тому він привітав всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Він зазначив: “Нехай прекрасні зимові свята принесуть нам всім в державі і спокій, і злагоду”.
В цей час з робочого місця народний депутат України Ірина Фаріон додала, щоб в новому році був новий уряд. У відповідь їй Рибак сказав: “І впевненість в майбутньому у вашій родині”. Він зазначив, що Фаріон зараз не на мітингу, а в законодавчому органі держави.
Він також побажав всім “доброго здоров'я, родинного щастя, достатку, благополуччя. Бажаю гарного настрою — ми не повинні весь час в поганому настрої бути, любові, щастя, енергії і нових звершень на благо українського народу”.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні ВР депутати заслухали доповідь Генпрокурора Віктора Пшонки про результати розслідування розгону Евромайдана.