Корнацький вимагатиме перерахунку голосів на довиборах у Раду

Про це він розповів під час прес-конференції, пише Gazeta.ua.

"Мали місце порушення, які у своїй системі ці вибори практично перетворили на фарс із боку влади. Були так звані каруселі, був масово організований підвіз виборців, був широко поширений підкуп знедолених людей", - розповів Корнацький.

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Підкуп голосів кандидат у нардепи назвав найбільш огидним.

"Ті злодії, які нині при владі, які багато років обкрадають народ і обікрали його до такої міри, що народ готовий не тільки свій голос, а мало не душу продати за нещасні 40-50 доларів. Цим користуються і вони це роблять умисно. Влада, яка декларує, що турбується про поліпшення, за добробут народу, насправді робить усе можливе для того, щоб цей народ зробити ще більше злиденним. І не тільки обкрадає для того, щоб самій збагатитися, але щоб мати електорат, який дуже легко купити і залякати, маніпулювати", - зауважив він.

Корнацький переконаний, що у порівняні з минулим роком цьогоріч за нього проголосували на 15% більше виборців. Він розповів, що за декілька днів до виборів на виборчих дільницях були змінені працівники.

"Були змінені всі кадри на бюджетників з міста Вознесенськ, яких привіз на виборчий округ колишній мер міста Вознесенськ, а нині народний депутат від Партії регіонів Гиржов. Тобто на цю третину дільниць були поставлені на підрахунок голосів перевірені у багаторічних кампаніях у місті Вознесенськ абсолютно слухняні адміністративному ресурсу кадри", - зауважив Корнацький.

Він додав, що вимагатиме у судовому порядку у Центральній виборчій комісії перерахунку бюлетенів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати повторних виборів у парламент. Народними депутатами обрані Руслан Бадаєв, Микола Круглов, Михайло Поплавський та Леонід Даценко.