Саакашвілі каже, що не отримував заборони на в'їзд до України (відео)
Михайло Саакашвілі не отримував заборони від українських відомств на в'їзд до України
Михайло Саакашвілі не отримував заборони від українських відомств на в`їзд до України. Про це колишній президент Грузії заявив 5 каналу під час ексклюзивного інтерв`ю. Однак, повідомив, що вже мав труднощі із перетином кордону під час останніх відвідин України на початку грудня.
Михайло Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013 рік): "Ні, я їх не отримував, хоча слід сказати, що коли я прилітав останній раз до Києва на зустрічі з лідерами політичних партій на Майдан, якісь проблеми при в'їзді дійсно виникли, але зі мною приїхала група лідируючих європарламентарів, які це передбачили. Коли ми були в аеропорту "Бориспіль" вони мене оточили з усіх боків, коли ми виходили була затримка, але тоді все обійшлося".
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Нагадаємо, депутат-регіонал Олег Царьов звернувся до СБУ та МЗС з проханням заборонити в'їзд в Україну колишньому президенту Грузії та ще 35 іноземним політикам. СБУ визнала, що заборона така існує, однак хто саме тепер є персоною нон-грата не уточнило. У свою чергу МЗС заявило, що питання заборони на в'їзд в Україну не в їхній компетенції.
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