Саакашвілі каже, що не отримував заборони на в'їзд до України (відео)

Михайло Саакашвілі не отримував заборони від українських відомств на в`їзд до України. Про це колишній президент Грузії заявив 5 каналу під час ексклюзивного інтерв`ю. Однак, повідомив, що вже мав труднощі із перетином кордону під час останніх відвідин України на початку грудня.

Михайло Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013 рік): "Ні, я їх не отримував, хоча слід сказати, що коли я прилітав останній раз до Києва на зустрічі з лідерами політичних партій на Майдан, якісь проблеми при в'їзді дійсно виникли, але зі мною приїхала група лідируючих європарламентарів, які це передбачили. Коли ми були в аеропорту "Бориспіль" вони мене оточили з усіх боків, коли ми виходили була затримка, але тоді все обійшлося".

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Нагадаємо, депутат-регіонал Олег Царьов звернувся до СБУ та МЗС з проханням заборонити в'їзд в Україну колишньому президенту Грузії та ще 35 іноземним політикам. СБУ визнала, що заборона така існує, однак хто саме тепер є персоною нон-грата не уточнило. У свою чергу МЗС заявило, що питання заборони на в'їзд в Україну не в їхній компетенції.

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