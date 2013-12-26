Янукович назвав 2013 рік найскладнішим за всю історію незалежності України

Президент України Віктор Янукович заявляє, що 2013 рік був найскладнішим для України за всі роки незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав на засіданні Ради регіонів.

"2013 рік був роком іспитів, він був, м'яко кажучи, дуже, дуже непростим", - зауважив він.

За його словами, в цьому році наче в дзеркалі відбилися всі проблеми і виклики, які накопичувалися роками і в економіці, і в соціальній сфері, і в зовнішній політиці.

Янукович наголосив, що українці по різному сприймають цю ситуацію: "якщо подивитись на людей, ми можемо з вами сказати... що у людей настрої різні, і різне бачення шляхів розв'язання проблем, які накопичились".

Президент назвав дві ключові проблеми - це порушення прав і свобод людей, а також тотальна корупція.

Він закликав всіх присутніх до серйозної розмови. "Я хочу щоб ви не очікували, що ми будемо співати тут якісь передноворічні дифірамби. Я хочу, щоб ми говорили відверто - без зайвих компліментів", - наголосив Президент.