Україна продовжить рух шляхом модернізації - Янукович

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на цьому він наголосив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

«Ми йшли і будемо йти цим шляхом. Ми будемо модернізувати нашу країну по всіх напрямках, по яких ми намітили», - сказав Янукович.

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Водночас, за його словами, реалізація реформ залежить від фінансування. «Наскільки нам буде вистачати наших коштів, настільки ми швидко будемо реформуватись», - зазначив він.

Янукович зауважив, що в першому півріччі 2014 року планується побудувати п’ять перинатальних центрів, і таким чином їхня кількість збільшиться до 17-ти. Як наголосив Президент, завдяки роботі перинатальних центрів знизилися показники дитячої та материнської смертності.

Він підкреслив, що триватиме реформа швидкої допомоги. «Ті машини, які працюють сьогодні, набагато краще обладнані, вони мають необхідний перелік медикаментів, лікарі більш підготовлені», - сказав Янукович і додав, що держава працює над створенням мотивації для майбутніх лікарів. «Не вистачає сьогодні лікарів, їх треба вчити. Ми створюємо мотивації для них», - підкреслив Янукович.

Торкаючись питання дорожнього господарства, він зауважив, що у 2014 році особливу увагу буде приділено будівництву місцевих доріг. За словами Президента, буде виділено більше коштів, ніж у поточному році.

Президент Янукович повідомив, що наступного року планується збільшення фінансування розвитку регіонів.