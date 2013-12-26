Луганська міськрада одним махом прийняла 500 земельних питань

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення відповідних змін до регламенту Луганської міськради сьогодні на сесії проголосували 49 депутатів, троє - проти, двоє - утрималися. Всього в міськраді 70 депутатів.

Згідно з новою редакцією п.1.5 регламенту, громадяни, які бажають бути присутніми на сесії, повинні не пізніше ніж за три дні до пленарного засідання подати в заяву на ім'я Луганського міського голови, в якій вказати мету відвідання пленарного засідання ради і/або конкретні питання порядку денного, щодо яких у фізичної особи є пропозиції або зауваження.

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Крім того, дозвіл на відвідання сесії залежатиме від наявності вільних сидячих місць для присутніх - всього їх 70.

Депутати також проголосували пакетом понад 500 земельних питань.

Депутати від Комуністичної партії (у міськраді 8 депутатів від КПУ - УНІАН) відмовилися брати участь у сесії міськради й залишили зал засідань. Вони мотивували своє рішення тим, що не хочуть підігравати міському голові Сергію Кравченку, який користуючись передноворічним настроєм, запропонував голосувати земельні питання пакетом.

«Зрозуміло, що сьогодні ніхто не розглядатиме кожне земельне питання окремо. Проголосують пакетом. А наступного року до нас на сесію приходитимуть обурені жителі, в яких під вікнами виросли заправки, торгові центри, як хочуть це зробити сьогодні», – прокоментувала рішення фракції комуністів депутат від КПУ Олена Попова.

За її словами, комуністи відмовилися «брати участь у фарсі, коли роль депутата зводиться до технічного підняття руки під час голосування».

Початок сесії пікетували близько 70 представників громадськості. Вони вимагали від влади конструктивного діалогу, залучення небайдужого співтовариства до процесів самоврядування, припинення використання бюджетних коштів для провладних мітингів і агітаційних заходів Партії регіонів, дотримання права луганців на мирні збори, а також припинення інформаційної блокади комунальними й провладними ЗМІ Луганського Євромайдану.