На сесії Луганської міськради охоронцеві відкусили пальця

Сьогодні у Луганську активіст місцевої громади Михайло ПАЩУК на засіданні міської ради відкусив фалангу пальця охоронцеві.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент почався з того, що М.ПАЩУКУ депутати не дозволили зачитати резолюцію мітингу з приводу рішення міськвиконкому про перенесення щосуботнього ярмарку з Ярмаркової площі в центрі Луганська на його околицю. Під резолюцією мітингу особисто М.ПАЩУКОМ було зібрано 1 тис. підписів луганчан.

У відповідь на таке рішення депутатів М.ПАЩУК захопив трибуну сесії і самовільно почав зачитувати резолюцію. Намагання охоронця вихопити мікрофон і вивести М.ПАЩУКА з сесійної зали, за що проголосували депутати, закінчилося тим, що активіст вкусив охоронця за палець і відкусив верхню фалангу.

У засіданні було оголошено перерву, викликано лікаря та наряд міліції. Після 40-хвилинної перерви сесія продовжила роботу.

М.ПАЩУКА нарядом міліції було виведено з сесійної зали та доставлено у райвідділ.

Головуючим на сесії секретарем міської ради було оголошено, що резолюцію буде зачитано наприкінці сесії згідно з регламентом роботи. Крім того, депутати доручили відділу внутрішньої політики міськвиконкому підготувати депутатське звернення до правоохоронних органів з приводу хуліганських дій М.ПАЩУКА.