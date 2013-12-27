Підозрюваний у побитті Чорновол в момент нападу був у ресторані (відео)

Про це "Українській правді" повідомили його друзі Денис Ларін та Іван Білокриницький, з якими він там перебував.

Крім того, вони надали відеозапис з ресторану, на якому видно, як Храмцов заходить і виходить до закладу

"Я зустрівся з ним в ресторані Хрещатик о 10 годині вечора. Ми розмовляли, вечеряли. Потім ми зустрілися з нашим другом Іваном Білокреницьким. З ресторану "Хрещатик" вони пішли близько пів на другу, а я ще залишився там", - розповів Ларін УП.

"Він - мій друг, і я впевнений, що він невинуватий, бо перебував зі мною. Є багато людей, які можуть це підтвердити. Той збіг обставин, що на нього записана ця машина, не дає підстав стверджувати, що це зробив він", - сказав Ларін.

"З 10 до 1:30 я точно бачив його у Хрещатику. Він нікуди не виходив. Є відеозапис, який я передав вам, і там вказано, що він роздягнувся, прийшов і пішов", - додав він.

У свою чергу Білокреницький повідомив, що приїхав у ресторан Хрещатик за адресою Хрещатик 14-А о 12 годині ночі.

"24 грудня ми списалися в програмі What's up, він надіслав мені місце свого розташування… і я поїхав до нього близько 12 години ночі. Ми посиділи, поспілкувалися в ресторані. Там були близько 1,5 години і близько пів на другу ночі ми поїхали додому", - сказав Білокриницький.

"Ми разом вийшли з ресторану "Хрещатик", пішли в його авто - машина марки Audi. Він відвіз мене додому", - сказав Білокриницький.

"Я живу в районі Солом’янської площі, після мене він мав поїхати додому. Він живе на Дмитріївській. Від мене до нього їхати 7-10 хвилин. Він привіз мене в районі 2 години ночі додому, може без 15 без 10 хвилин два. Тобто близько другої години ночі він мав бути вдома", - сказав Білокриницький.

Він також повідомив, що наступного дня розмовляв з Храмцовим телефоном близько 14 години.

"Він поводився нормально, у нас було нормальне спілкування, нічого підозрілого", - сказав Білокриницький.

На питання, чи знає Храмцов Чорновол, Білокриницький сказав, що з нею він незнайомий.

За словами хлопців, у п'ятницю, 27 грудня, о 8 годині ранку суд у Борисполі має обрати Храмцову запобіжний захід.

Як відомо, Храмцов, Котенко та Андрій Насіковський затримані у справі про напад на Тетяну Чорновол.