Тимошенко може взяти участь у судових слуханнях через відеоконференцію - прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після судового засідання у справі ЄЕСУ сказала журналістам представник держобвинувачення Вікторія Калита.

Таким чином вона прокоментувала заяву захисників екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко про те, що начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков перевищив повноваження, поставивши перед екс-прем'єром без відповідного рішення суду питання про її участь у судовому засіданні в справі ЄЕСУ в режимі відеоконференції, а також заяву захисту про те, що старий КПК, за яким слухається справа, передбачає відеоконференцію лише для окремих слідчих дій, а не для участі у судовому засіданні. Калита зазначила, що, ставлячи питання про участь в суді в режимі відеоконференції, Колпащіков нагадав підсудній про таку можливість.

“В судовому засіданні неодноразово розглядалося зазначене клопотання сторони обвинувачення про можливість участі підсудної в судовому засіданні шляхом відеоконференції. (Він) додатково нагадав чи роз'яснив, що підсудна може зробити таку заяву. Це не є будь-яким переміщенням, я так вважаю. Додатково роз'яснив право підсудної про те, що вона може написати заяву, що може заявити клопотання про те, що вона може брати участь в судовому засіданні шляхом проведення відеоконференції”, - сказала Калита.

“Додатково роз'яснено право було, що проведення відеоконференції можливе і в КПК старому, 1960 року, згідно якого розглядається ця справа. Він передбачає можливість проведення відеоконференції”, - додала Калита.

На запитання журналістів, чи відеоконференція можлива тільки для окремих слідчих дій, Калита сказала: “Для участі в суді”.

Як повідомляв УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова в справі про порушення в діяльності корпорації переносяться з квітня 2012 року через відсутність Тимошенко на засіданнях з огляду на проходження нею стаціонарного лікування.

Сьогодні, 27 грудня, Державна пенітенціарна служба України заявила, що Тимошенко знову відмовилася від участі в судовому засіданні.

Суд переніс засідання у справі ЄЕСУ на 24 січня.