У січні в Харкові відбудеться перший всеукраїнський форум Євромайданів

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні під час всеукраїнської конференції Євромайданів.

38 делегатів від 17 регіональних Євромайданів підтримали ініціативу харківського Євромайдану провести цей форум на початку січня.

На всеукраїнському форумі, зокрема, буде відпрацьовано схему координації між різними Майданами, розроблено подальшу стратегію Євромайданів, план дій, а також питання консолідації євромайданівського руху.

Як повідомили модератори конференції, делегати Євромайданів, які будуть представлені на форумі, мають обиратися на регіональних зборах, і цей факт має бути зафіксований на відео і до 6 січня має бути представлений організаторам форуму. Після цього делегати отримають список обов'язкових до них запитань.

Також на сьогоднішній конференції було узгоджено питання, що від кожного регіонального Майдану повинно бути представлено не більше трьох осіб, а від Києва - до трьох осіб від кожного громадського середовища.