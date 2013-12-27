Більшість українців вважає, що стан справ в Україні погіршився

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, представлені на прес-конференції.

Водночас 17% опитаних вважають, що ситуація не змінилася, 7% побачили зміни на краще.

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На думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні погіршилося. Найбільше погіршення відбулося на рівні цін та тарифів - тут погіршення відзначили 75% населення, у рівні стабільності (72%), ставленні громадян до влади (69%), економічному становищі України (66,5%), упевненості громадян у завтрашньому дні (66%), ставленні влади до громадян (61%), у міжнародному іміджі України (53%), дотриманні прав і свобод (52%), дотриманні законності державними службовцями (51%), рівні добробуту людини (51%), у ситуації із злочинністю (51%), в охороні здоров'я (50%), у рівні демократії (49%), оплаті праці (49%), дотриманні свободи слова (45%).

Опитування проводилося з 20 по 24 грудня. Всього опитано 2 тис. 10 респондентів. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.