Шустер: Штат звільнено, контракту з Інтером немає

Про це в ефірі Hromadske TV заявив ведучий Савік Шустер, пишет Українська правда.

"Програма може бути Шустер Live, Шустер Dead – це не важливо, важливий контент. У такому форматі, в якому вона існувала, вона якийсь проміжок часу виходити не буде. Бо у нас в студії - громадянська війна. Це неправильно", - заявив він.

За його словами, "після того, що сталося з Тетяною (Чорновол)... уже немає простору для діалогу .... Всім зрозуміло , що це не могло бути випадково".

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На питання, чи буде виходити програма в січні , він зазначив: "Не знаю".

При цьому він підтвердив, що попросив співробітників "Савік Шустер Студія" написати заяви про звільнення, "тому що ми - виробництво, і в наступному місяці роботи не буде і платити нічим".

Також Шустер заявив: "Сергій Льовочкін на телеканалі "Інтер" не має до мене жодного стосунку, ми займаємося абсолютно іншими справами - він глава адміністрації, я - ведучий програми".

"Я не співробітник Льовочкіна, не співробітник телеканалу Інтер. У мене окреме виробництво, у якого контракт з Інтером, і там сказано - вони не втручаються в нашу редакційну політику. Для мене Льовочкін - не начальник. Він - акціонер, замовник, якщо хочете", - зазначив він.

Також, за його словами, ніхто йому "сценарії п'єси (програми) не пише".

"Якщо мені хтось напише сценарій - я не буду відповідати за рейтинги", - пояснив він.

"Я сам – маленький Чехов. І сам пишу сценарї (своїх програм). … І я не журналіст. Я ведучий такого формату як ток-шоу", - додав Шустер.

При цьому він заявив: "Немає ніяких домовленостей з власниками телеканалів (які теми чіпати , які - ні). Якби такі домовленості були, я б останні роки працював на одному каналі".

На питання, чому в ефірі "Шустер Live" регулярно з'являвся "такий персонаж, як Олег Ляшко", Шустер заявив: "Думаю, тому, що Ляшко - рейтинговий персонаж".

При цьому пізніше він зазначив, що у списках учасників Ляшко, який позиціонується як опозиційний політик, в ефірі "Шустер Live" неодноразово подавався на запрошення адміністрації президента.

На питання про те, що таким чином АП, запрошуючи на ефір Ляшко, "свідомо" мочить "Яценюка", Шустер зазначив: "Можна і так сказати".

"Думаю, що влада вважала його реальною альтернативою Яценюку, як противага, тому це так відбувалося", - сказав Шустер.

Також він додав: "Останнім часом я на цю програму впливаю дуже мало. Тому що опозиція на програму делегує своїх людей, влада – своїх. В якийсь момент після 2010 року наша програма перестала сама визначати, хто буде серед учасників. Штаби партій вирішували все, і я нічого не можу з цим робити - штаб вирішує, формує, нав'язує. І вже не ми є господарями нашої програми, а штаби".

"Наша професія сьогодні – її "кохають" – з вазеліном і без вазеліна, з усіх боків. А ми маємо вміти себе захистити", - підсумував Шустер.