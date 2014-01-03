Суд переніс на 10 січня розгляд справи Власенка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів на чолі з суддею Олегом Білоцерківцем, задовольнивши таким чином клопотання Власенка про допуск в якості його захисника адвоката Ганну Боряк.

У зв'язку з тим, що вона була відсутня в залі засідання, суд оголосив перерву до 10.00 10 січня.

Виступаючи в судді, Власенко також заявив, що відповідно до норм чинного КПК, підготовчий розгляд кримінального провадження має здійснюватися одним суддею, а не трійкою суддів (крім головуючого, до складу колегії входять голова Печерського райсуду Інна Отрош та суддя Анатолій Карабань).

Крім того, Власенко зазначив, що у грудні 2010 року суддя Отрош звернулася до СБУ з заявою про те, що начебто на той час народний депутат Власенко відсилав їй смс-повідомлення з погрозами. Таким чином, як зазначив Власенко, “суддя Отрош є упередженим суддею, яка мала особистий конфлікт зі мною і мала позаслужбові відносини з так званою потерпілою Окунською”.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2013 року Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і повідомили про підозру в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

12 листопада Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду Власенко зобов’язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

Водночас Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти своєї колишньої дружини Окунської.

Він назвав обвинувачення на його адресу абсурдними й заявив, що кримінальне переслідування проти нього - це спроба позбавити Тимошенко права на повноцінний захист.