В опозиції запевняють, що ДАІ продовжує блокувати автомобілі з їжею та дровами для Майдану
Працівники ДАІ продовжують перешкоджати транспорту Майдану заїжджати в центральну частину Києва
Не зважаючи на обіцянки київської Державтоінспекції, працівники ДАІ продовжують перешкоджати транспорту Майдану заїжджати в центральну частину Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив один з комендантів Майдану, народний депутат з фракції УДАР Сергій Аверченко.
На тему: Активісти Євромайдану пікетують столичну ДАІ, рух вулицею заблоковано
“Проблеми як були так і лишилися. Міліція блокує машини, які підвозять дрова, харчі, вивозять сміття. Вчора в. о. начальника міського ДАІ пообіцяв, що нашим машинам не перешкоджатимуть, але перешкоджання продовжується. І тому ми будемо продовжувати акції біля Державтоінспекції більш радикальними способами, тому що так працювати неможливо: ми лише тим і займаємося, що воюємо з даішниками”, - додав Аверченко.