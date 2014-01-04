В опозиції запевняють, що ДАІ продовжує блокувати автомобілі з їжею та дровами для Майдану

Не зважаючи на обіцянки київської Державтоінспекції, працівники ДАІ продовжують перешкоджати транспорту Майдану заїжджати в центральну частину Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив один з комендантів Майдану, народний депутат з фракції УДАР Сергій Аверченко.

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“Проблеми як були так і лишилися. Міліція блокує машини, які підвозять дрова, харчі, вивозять сміття. Вчора в. о. начальника міського ДАІ пообіцяв, що нашим машинам не перешкоджатимуть, але перешкоджання продовжується. І тому ми будемо продовжувати акції біля Державтоінспекції більш радикальними способами, тому що так працювати неможливо: ми лише тим і займаємося, що воюємо з даішниками”, - додав Аверченко.