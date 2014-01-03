Активісти Євромайдану пікетують столичну ДАІ, рух вулицею заблоковано

Близько 300 майданівців пікетують будівлю київського управління ДАІ по вул. Б.Хмельницького, протестуючи проти перешкоджання в’їзду технічного транспорту на Майдан.

Як передає кореспондент УНІАН, також біля будівлі ДАІ стоять близько 10 автомобілів учасників Автомайдану. Водії підняли капоти автомобілів.

Рух на вулиці заблоковано.

Вхід до будівлі управління ДАІ в Києві охороняють декілька міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, активісти Євромайдану заявляють, що співробітники ДАІ не пропускають на Майдан Незалежності машини, які везуть до наметового містечка речі, а також сміттєприбиральні машини й інший технічний транспорт.

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Зокрема, як заявив комендант Євромайдану, народний депутат Андрій Парубій, впродовж кількох останніх днів представники ДАІ “все більш жорстко блокують заїзд на територію Майдану автомобілів, які забирають сміття, підвозять дрова, які змінюють біотуалети”.

Він наголосив, що якщо це і далі продовжуватиметься, то тоді “ми всі ці біотуалети поставимо біля входу в ДАІ, а все сміття, яке б мали вивезти, занесемо на Банкову і залишимо там”.

У свою чергу в ДАІ заявляли, що для в'їзду в центр міста вантажних автомобілів та спецтранспорту потрібен спеціальний дозвіл ДАІ, тому інспектори зупиняють автомобілі, що везуть на Майдан дрова, продукти харчування.