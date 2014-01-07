Євромайданівець, якого підозрюють у розповсюдженні порнографії, не співпрацює зі слідством – МВС

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У міліції зазначили, що 4 січня до Червонозаводського райвідділу міліції звернувся 23-річний чоловік з заявою про те, що в одній з соціальних мереж невстановлений користувач зайшов на його персональну сторінку та розмістив на ній медіа-матеріали порнографічного змісту. Після чого попросив про особисту зустріч.

За заявою останнього слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Того ж дня працівниками міліції був встановлений 33-річний харків’янин, який приїхав на зустріч із заявником з метою здійснення своїх сексуальних бажань та наполягав на одностатевому контакті.

Під час проведення правоохоронцями оперативних заходів, чоловік відрекомендувався їм, як головний спеціаліст одного з Управлінь державної установи та пред’явив відповідне посвідчення.

«Оперативники запросили його до райвідділу міліції для з’ясування обставин події та надання відповідних свідчень. Під час допиту з’ясувалося, що чоловік вже тривалий час не працює у вказаній установі, а посвідчення після звільнення він не здав та вирішив залишити собі з корисних мотивів. Наразі чоловік перебуває на обліку біржі праці як безробітний. До того ж, він не надав слідству жодних свідчень щодо своєї приналежності до будь-яких політичних організацій та партій, або підтримки громадських акцій, пов’язаних з діяльність харківського Євромайдану», - йдеться в повідомленні міліції.

У міліції обурилися, що через декілька годин після того, як чоловіка відпустили, в мережі Інтернет з’явилася інформація з посиланням на вказаного громадянина про те, що він є активістом Євромайдану у Харкові.

«Наразі чоловік відмовляється співпрацювати з органами слідства. Він зобов’язаний з’явитися до райвідділу для надання необхідних свідчень по відкритому кримінальному провадженню», - наголосили у ВЗГ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові активіста місцевого Євромайдану Олександра Чижова звинувачують у розповсюдження порнографії.

4 січня неподалік транспортної зупинки його зустріли 5 правоохоронців, «заштовхали в затоновану машину зі звичайними номерами» та відвезли до Червонозаводського райвідділу міліції.

«По дорозі один з «міліціонерів» відібрав мобільний телефон, без понятих та без протоколу вилучення. У райвідділі активіста харківського Євромайдану завели до каб.№14 слідчого Бабушкіна Володимира Яковича (пр.Гагаріна, 76, моб.тел.: 050 920-20-34) та почали звинувачувати у розповсюдженні порнографічних матеріалів через мережу Інтернет (через переписку на сайті соцмережі Вконтакті) - за статтею 301 ч.2 КК України», - написав у «Фейсбук» співорганізатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Він також зазначив, що в Чижова взяли паспорт і зробили його копію, а також, нічого не пояснюючи, переписали з забраного телефону контакти.

«Також Олександру Чижову погрожували вилученням домашнього та робочого комп'ютерів, дзвінками на роботу, сусідам, родичам та знайомим з повідомленням про те, що він займається розповсюдженням порнографічних матеріалів», - додав Чистилін.

Чистилін наголосив, що Чижов відмовився давати свідчення без адвоката.

«Його протримали в кабінеті слідчого близько двох годин, змусили зробити запис в журналі реєстрації, який спеціально занесли з прохідної райвідділу до кабінету слідчого, що він не має претензій, та відпустили, виписавши повістку на 10:00 08.01.2014. Саме в цей час Олександр Чижов повинен з'явитися для дачі показань, поки що в якості свідка. Свідка чого – незрозуміло», - наголосив він.

Чистилін також зазначив, що Чижов, прийшовши додому, виявив, що його сторінка на сайті Вконтакті зламана, що він не може отримати до неї доступ. Функція відновлення паролю також не працює.