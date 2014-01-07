Віце-прем'єр: Греція повністю готова до головування в ЄС

У палаці "Заппіон" працюватиме постійний прес-центр грецького головування. Офіційна церемонія вступу Греції в права голови ЄС відбудеться ввечері того ж дня в афінському "Палаці музики". Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

Венізелос підкреслив, що історична будівля палацу "Заппіон", що є окрасою Афін і побудована спеціально до перших сучасних Олімпійських ігор в 1869 році, стане "справжнім епіцентром п'ятого головування Греції в Європейському Союзі". "Я радий, бо "Заппіон" виглядає відмінно, і технічно ми абсолютно готові до завтрашньої церемонії офіційного відкриття головування Греції в Євросоюзі", - сказав віце-прем'єр.

За його словами, Греція головуватиме "у надзвичайно важливий період для Європи з урахуванням виборів до Європейського парламенту в травні". "Це виключно важливі шість місяців для Греції, тому що це буде період реальних змін, повороту до остаточного виходу з меморандуму (з кредиторами про заходи жорсткої економії в обмін на фінансову підтримку) і з кризи", - сказав віце-прем'єр.

Венізелос підкреслив, що "головування є інституційним зобов'язанням, які ми повинні ефективно виконувати, завдяки величезному досвіду, який ми маємо як країна, яка вже чотири рази до цього була головою ЄС в періоди, коли відбувалися важливі події в житті Європейського Союзу". Заступник глави уряду подякував всім працівникам МЗС та інших організацій, які за короткий термін технічно переобладнали палац "Заппіон", а також парламент Греції, що підготував там за свій рахунок спеціальний зал у співпраці з Музеєм міста Афін і Національною галереєю, в якому демонструються різні твори мистецтва, в тому числі картина Ель Греко "Страсті Христові".

Венізелос також зазначив, що державні витрати на технічну підготовку палацу "Заппіон" до головування Греції в ЄС були мінімальними. "Ми витратили всього 340 тис євро, і це стало можливим завдяки вражаючій спонсорській допомозі", - підкреслив віце-прем'єр.

Афіни мають намір здійснювати функції голови ЄС в режимі жорсткої економії, розраховуючи витратити на це не більше 50 млн євро. За півроку в Афінах, як очікується, відбудеться 14 нарад на рівні міністрів країн ЄС, 35 зустрічей високого рівня, 57 засідань робочих груп, 33 конгреси, конференції та семінари.

Як повідомляв УНІАН, головування в Європейському Союзі з 1 січня на півроку перейшло від Литви до Греції.

Афіни мають намір зробити пріоритетами свого головування економічний розвиток, боротьбу з безробіттям і зростання зайнятості населення, зміцнення банківського й фінансового союзу, вирішення проблем міграції, а також європейську солідарність.

Греція відкрила сайт свого головування в ЄС – gr2014.eu і аккаунт у Twitter – twitter.com/gr2014eu, а логотипом обрала кораблик під вітрилом – він супроводжуватиме всі офіційні заходи ЄС у першій половині 2014 року, а їх заплановано 120, зокрема 14 нарад на рівні міністрів.

Греція вважає, що її головування в ЄС має символізувати зміни. Влада країни обіцяє зробити головування економним і відмовилися навіть від традиції дарувати краватки із символікою країни-голови.