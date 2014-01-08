Уряд доручив органам влади переглянути тарифи на тепло для населення

Кабінет міністрів України рекомендував Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), з 1 січня 2014 року переглянути тарифи на теплову енергію і гаряче водопостачання з урахуванням нових цін на газ, а центральним і місцевим органам влади - забезпечити зниження вартості газу і теплопостачання для населення.

Відповідне доручення міститься у постанові Кабміну №951 від 30 грудня 2013 року.

Крім того, даною постановою Кабмін рекомендував Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), знизити тарифи на газ для деяких категорій споживачів, що комісія і зробила 30 грудня 2013 року.

У документі також вказано, що НКРЕ, під час регулярного перегляду граничних цін на газ, враховуватиме не лише курс гривні до долара, а й середньозважену ціну імпортного газу.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2013 року НКРЕ, у зв'язку зі зниженням ціни на газ, що імпортується з Росії, на третину до рівня 268,5 дол. за тисячу кубометрів, ухвалила рішення знизити з 1 січня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 10% - до 3113 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 29%, до 2448 грн за тисячу кубометрів.

Вже 31 грудня Нацкомпослуг ухвалила рішення з 1 січня 2014 року знизити тарифи на теплопостачання для бюджетних організацій у середньому на 22% - до 599 грн за 1 Гкал, а для комерційних організацій - на 12% - до 683 грн за 1 Гкал.

При цьому голова Нацкомпослуг Валерій Саратов стверджував, що підстав для перегляду тарифів на послуги з теплопостачання для населення немає, оскільки під час розрахунку тарифів на теплову енергію, яка призначена для потреб населення, використовується вартість природного газу українського видобутку.